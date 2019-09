Die Parteien im Klimacheck: Überall Luft nach oben

Die Klima-Jugendbewegung „Fridays for Future“ hat am Freitag an der TU Wien die Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl bzw. Vertreter der Parteien zur „Klimaprüfung“ durch Wissenschaftler antreten lassen. Am besten bewerteten die Experten dabei die Wahl- und Parteiprogramme von Grünen und NEOS, die ehemaligen Regierungsparteien ÖVP und FPÖ fuhren schlechtere Noten ein.