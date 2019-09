Neue Gesichter für zwei TV-Produktionen gesucht

Casting am 27. und 28. September

Das offene Casting findet am 27. September von 14 bis 19 Uhr sowie am 28. September von 10 bis 17 Uhr im Veranstaltungszentrum Kaisersaal in der Bahnhofstraße 3 in St. Johann statt. Auch für künftige (inter-)nationale Produktionen sowie Werbespots wird gecastet. Wer keine Zeit hat, das Casting zu besuchen, kann sich per E-Mail bewerben. Aussagekräftige Fotos samt Kontaktdaten einfach an tirol@extras.co.at senden.