Junger Familienvater stirbt bei Überholmanöver

Schreckliche Bilder haben sich den Einsatzkräften Donnerstagabend in Pischelsdorf/Engelbach in Oberösterreich geboten! Ein Motorradfahrer (37) überholte in seinem Heimatort ein Auto, krachte auf der anderen Spur frontal in einen Traktor. Für den jungen Familienvater kam jede Hilfe zu spät.