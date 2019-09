SYML: „Man muss sich immer neu herausfordern“

Wenn es dir schon stark darum geht, Dinge zu simplifizieren - gelingt das immer so einfach, wenn man so richtig im Songwriting drinsteckt und am liebsten alle Ideen rauslassen möchte?

Es ist immer gut, neue Dinge auszuprobieren und über die Grenzen zu gehen. Deshalb bin ich auch hier als SYML, diese kreative Identität. Das Leben wäre viel zu langweilig, wenn man nicht versuchen würde, sich herauszufordern. Die größte Herausforderung ist immer, aus etwas Komplexem das Simple herauszuziehen. Die Essenz einer Idee zu einem Song zu formen. Jeder Musiker ist aufgeregt und will die ganzen instrumentalen, melodischen und textlichen Ideen verwursten, aber das Geheimnis liegt in der Verknappung. Du musst es so zurechtbiegen, dass das übrigbleibt, was du wirklich sagen willst. Das ist harte Arbeit, macht aber auch Spaß. Ich bin zum Beispiel niemand, der beim Schnitt und beim Produzieren von Beats und Ordnen von Samples gut ist. Ich habe mich aber einmal mit Feuereifer in die Sache geworfen und es war mir egal, ob ich das gut kann oder nicht. Ich habe einfach mein Bestmögliches getan und ich bin auch kein perfekter Sänger, habe aber meine Stimmfarbe gefunden. Niemand hält dir die Hand, du musst es selbst schaffen und wenn mal was danebengeht, kann das nerven. Aber kommst du einmal über diese mentale Barriere, dann bist du frei und offen und kannst an dir selbst wirklich ziemlich Verrücktes entdecken. Etwas simpel zu machen, ist hart und lustig zugleich.