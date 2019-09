E-Bike WM: Projekt Titelverteidigung läuft

Und Jacqueline tat’s und krönte sich prompt zur E-Bike Weltmeisterin. Heuer will die Lienzerin nichts dem Zufall überlassen. „Es sind wohl tausende Kilometer, die ich mit Mountainbike, Rennrad oder E-Bike inzwischen gespult habe“, schmunzelt die sympathische Lienzerin, die mittlerweile von Werner Zanier unterstützt wird, der selbst Radrennfahrer und Trainer war und ein erstklassiges Sportfachgeschäft in Lienz betreibt. Natürlich kann jeder versuchen, Jacqueline ihre Titelverteidigung so schwer wie möglich zu machen. Einfach online anmelden, Elite-Klasse anklicken und sie herausfordern. Noch sind ausreichend Startplätze verfügbar. Doch Vorsicht, Jacqueline brettert mit ihrem „Haibike“ mit stolzen 25 km/h Durchschnitt die 13 Kilometer lange Strecke von Sillian 940 Höhenmeter auf die Leckfeldalm hinauf.