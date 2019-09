SV Spittal: Den Ankick machen die Kleinsten

Knapp 20 Jahre spielte der SV Spittal/Drau in Österreichs zweithöchster Liga, in der Saison 1984/85 sogar in der Bundesliga. Derzeit zählt der Verein zum fixen Bestandteil der Kärntner Liga. Michael Pech ist Geschäftsführer der Agentur „Dreams happen“, dem es bei seinem Sponsoring um die Entwicklung von Zukunfts-Visionen geht. „Wir wollen mit dieser Aktion nicht nur bei den Kindern die Idee wecken, dass auch für Kleine Großes möglich sein kann.“