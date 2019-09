An einem Tag zwei Bergrettungseinsätze

Am Nachmittag wurde die Polizei per Notruf von zwei Bergsteigerinnen verständigt, dass sie sich in Bad Gastein im Bereich vom Lemmerersteig auf dem Graukogel in unwegsamen Gelände verstiegen und die Orientierung verloren haben. Der neuerlich alarmierte Polizeihubschrauber konnten die unverletzten Frauen knapp eineinhalb Stunden später lokalisieren, an Bord aufnehmen und ins Tal fliegen.