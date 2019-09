Die besten Reiseziele für aktive Herbstabenteuer

Für einige ist das Wichtigste am Urlaub die Entspannung - Bummeln, Verwöhnen, Sonnenbaden und Faulenzen in Bars, während andere einen Urlaub mit Abenteuern bevorzugen. Wenn Wander- und Radwege in unberührter Natur, atemberaubende Ausblicke von mächtigen Gipfeln und geheimnisvolle Täler und dann auch noch ein Adrenalinschub bei gewagten Aktivitäten genau das sind, was Sie von Ihrem Urlaub erwarten, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit, es gibt 7 Reiseziele in Slowenien zu entdecken, die Ihrer Abenteuerlust komplett entgegenkommen.