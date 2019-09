E-Bikerin musste nach Sturz ins Krankenhaus

Die 67-jährige deutsche Staatsbürgerin radelte am Montag gegen 15:55 Uhr mit ihrem E-Bike in Schärding auf der Linzer Straße. In Folge von Unachtsamkeit fuhr sie auf den Randstein auf, kam mit dem E-Bike zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Die Frau wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus Schärding eingeliefert.