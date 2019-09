Unfall in Buchkirchen fordert zweites Todesopfer

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich am 1. September in Buchkirchen. Eine 63-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Wels-Land lenkte um 14:35 Uhr ihren Pkw auf der Spengenedter Straße von Wels kommend in Fahrtrichtung Marchtrenk. Am Beifahrersitz saß ihre Mutter, auf der Rückbank befanden sich ihr 58-jähriger Ehemann und eine 58-jährige Bekannte aus Freistadt. Die Lenkerin kam aus bislang unbekannter Ursache in einem Waldstück links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der linken vorderen Fahrzeugseite mit einem Baum und wurde durch die Wucht des Aufpralles mit dem Heck gegen den Zaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert.