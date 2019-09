Lehrling (19) hatte Gewehr selbst aufgehängt

Nicht vernehmungsfähig ist jener 19-Jährige, der Mittwochnacht in Fehring in der Steiermark mit der doppelläufigen Hahnbüchsflinte des verstorbenen Opas hantiert und dabei versehentlich seine gleichaltrige Freundin, Mutter eines dreieinhalb Monate alten Buben, erschossen hatte. Der Lehrling befindet sich in einer geschlossenen Anstalt. Wie sich nun herausstellte, hatte er das Gewehr selbst aufgehängt.