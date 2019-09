Gewaltige Steinlawine bei Stausee abgegangen

52-Jähriger von Felsbrocken getroffen

Am frühen Nachmittag stiegen die vier von der Hohen Kammerscharte auf einer Höhe von 2325 Metern ab. Gegen 13.40 Uhr löste sich oberhalb aus den Felswänden des Hochschober ein mittelgroßer Felssturz. Die beiden Paare versuchten noch, wegzulaufen. Der 53-Jährige wurde aber von Felsbrocken getroffen und tödlich verletzt. Seine Lebensgefährtin erlitt einen Schock. Auch die beiden Deutschen wurden von den Steinen verletzt. So wurde die Frau an den Beinen getroffen. Die Verletzten mit Notarzthubschraubern ins Krankenhaus Zell am See gebracht.