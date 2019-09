Die „Happel-Posse“ geht jetzt in die nächste Runde

Im Vorfeld des am Freitag in Salzburg steigenden EM-Qualifikationsspiels gegen Lettland wird gehörig über das vom österreichischen Fußball-Bund vorangetriebene Projekt National-Stadion gestritten. Nachdem sich Wien für eine neuerliche Sanierung des Ernst-Happel-Ovals entschieden hat und gegen einen Neubau, meldete sich nun Claus Binz zu Wort. Der Experte verriet der "Krone", dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie dem von der Stadt eingeschlagenen Weg deutlich widersprechen. Die Posse geht in die nächste Runde.