Im Schatten des großen Spektakels

Salzburgs Fußball-Bullen geigen am 17. September 2019 erstmals im Konzert der Stars auf. Die „Krone“ zeigt in acht Teilen, warum die Krönung 14 Jahre auf sich warten ließ! In Teil eins: Als Startrainer Giovanni Trapattoni die Stürmer fürs Rückspiel beim großen Valencia CF ausgingen.