Tausende Kinder sind nicht „reif“ für die Schule

In der Steiermark etwa sei es üblich, Schüler früher in den regulären Unterricht zu geben und dort integrativ zu fördern. Im Burgenland wiederum will (oder muss) man Vorschüler aufgrund der geringen Anzahl auf Anhieb in die ersten Klassen integrieren, wo man sie aber nach dem Vorschulplan unterrichte, so die burgenländische Bildungsdirektion. In Oberösterreich wird die Schulreife an jedem Standort vom jeweiligen Schulleiter individuell getestet.