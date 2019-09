Federer stinksauer: „Bestimme nicht den Spielplan“

8:1 in den direkten Duellen! Roger Federer geht heute im Achtelfinale der US Open als klarer Favorit gegen den Belgier David Goffin ins Rennen. In New York wird allerdings noch über die dritte Runde gesprochen. Weil sich der Tennis-Superstar nach seinem Dreisatzsieg gegen Daniel Evans mit einem britischen Journalisten anlegte.