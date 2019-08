Siege für Spitzenreiter Austria Klagenfurt und GAK

In Kapfenberg brachten Marco Grüll (10.) mit einem Distanzschuss und der Spanier Jefte Betancor (35.) via Innenstange die Rieder schon vor der Pause in eine komfortable Situation. Nach dem Seitenwechsel hatten aber die Steirer Oberwasser und schafften durch Paul Mensah (58.) und Illja Subkow (63.) das 2:2. Doch wenig später bugsierte mit dem eingewechselten Canillas (76.) ein weiterer Spanier den Ball zum Siegestreffer über die Linie. Glücklich waren die drei Punkte auch deshalb, weil Kapfenberg in der Schlussphase ein Elfmeter wegen Handspiels vorenthalten wurde.