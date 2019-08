Aus Kirche geraubten Kelch aus Angst vergraben

Bartschneider und Scheren sind begehrt

Aktuell ist eine neue Einbrecherbande aktiv, die sich spezialisiert hat, in einer Nacht gleich mehrere Geschäfte in einem Ort zu knacken, indem sie die Schlösser abdrehen. In Bad Ischl, Bad Goisern und Marchtrenk gelangen in einer Woche 14 Coups. Neben Bargeld ist als Beute Friseur-Zubehör wie Scheren – sie kosten um die 500 Euro – oder Bartschneider sehr beliebt.