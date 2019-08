„Korrupt!“ Kyrgios schießt nach Strafe gegen ATP

Der australische Tennis-Profi Nick Kyrgios hat die Herren-Profiorganisation (ATP) als „korrupt“ bezeichnet. Auf die Frage, ob ihn seine hohe Geldstrafe in Höhe von 101.000 Euro vor den US Open mental beeinflusst habe, antwortete der Australier in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in New York: „Überhaupt nicht. Die ATP ist ziemlich korrupt.“