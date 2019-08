So gelingt die perfekte Schuljause

So wie auch wir, haben Kinder natürlich auch hin und wieder Lust auf Süßes. Machen Sie sich daher nicht zu viel Druck und gönnen Sie Ihren Lieben ab und zu ein kleines Dessert. Dabei geht es natürlich nicht um eine dick mit Nutella beschmierte Semmel, sondern zum Beispiel einmal ein kleines Stück selbstgemachten Kuchen. So zeigen Sie Ihrem Kind, dass Naschen in Ordnung ist, so lange es Maß und Ziel hat.