Plattform aus Linz trifft immer den richtigen Ton

Die Leidenschaft zum Beruf gemacht

Kaar wollte schon als Kind Musiker werden, studierte dann Violincello an der Anton-Bruckner-Privatuniversität in Linz, war auf Konzerttourneen unterwegs, absolvierte schließlich ein Studium an der Fachhochschule des BFI Wien für Transport- und Logistikmanagement, ehe er mit Rauch und Zöchling den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Davor war der 33-Jährige immer wieder in seinem privaten Umfeld als Vermittler und Ansprechpartner gefragt, wenn Livemusik für Taufen, Hochzeiten und andere Feiern gesucht wurde.