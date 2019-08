„Definitiv!“ Djokovic will Federer-Rekord knacken

Novak Djokovic hat kurz vor dem Beginn der US Open keinen Zweifel daran gelassen, dass er Roger Federer als Spieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln ablösen möchte. „Es ist definitiv eines meiner Ziele“, sagte Djokovic am Samstag (Ortszeit) in New York, wo am Montag das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt.