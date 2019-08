Lampedusa überfüllt, nächstes Schiff wartet schon!

Regierungskrise in Italien

Italiens rechtsextremer Innenminister Matteo Salvini hat die Häfen des Landes für Rettungsschiffe dicht gemacht. Wie es in der Einwanderungspolitik weiter geht, ist derzeit allerdings offen: Salvini ließ das Bündnis seiner Lega-Partei mit der populistischen Fünf-Sterne-Partei am 8. August platzen, der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte trat am Dienstag zurück.