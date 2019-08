Stark wie ein Stier in der Kitz-Tennisarena!

„Oh, wie ist das schön!“ als Motivationsschub

„Ihr müsst mich heute tatkräftig unterstützen“, grölte der Steirer ins Mikrofon. Und das ließen sich die rund 7000 Fans nicht zweimal sagen. Stets, wenn er zwischendurch am Boden der Bühne lag oder saß, um kurz zu verschnaufen, feuerten sie ihn eifrig an – und zwar mit „Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön.“