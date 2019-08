Autozulieferer baut Werk mit bis zu 200 Jobs

Weltweit beschäftigt die International Automotive Components Group (IAC) 32.000 Mitarbeiter an 73 Standorten. Das technologisch spezialisierte Unternehmen entwickelt, produziert und liefert hochwertige Produkte für die führenden Autohersteller. Umgesetzt werden innovative Kfz-Innenraumlösungen mit neuen, leichten Materialien. Als nächstes wird ein Betrieb in Neutal geplant. „Die neue österreichische IAC-Tochter erstellt ein detailliertes Standortkonzept und will in zwei Jahren mit der Umsetzung beginnen“, sagt IAC-Geschäftsführer Manfred Gingl. Zu erwarten ist ein Werk mit bis zu 200 Mitarbeitern und Investitionen von 40 Millionen €. Als Basis wurde ein Kooperationsvertrag mit der Gemeinde unterzeichnet.