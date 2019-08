Probe-Buslinie sammelt junge Nachtschwärmer ein

Neue Haltestellen

Anders als erwartet erwies sich das Tanzlokal Hexenkessel nicht als Hotspot. „Das fahren wir in Zukunft nicht mehr an, dafür aber die Christkindlsiedlung und das EKZ Hey!“, so Buchner Der Probebetrieb wird bis März 2020 verlängert: „Dann überblicken wir den Bedarf innerhalb eines Jahres.“ Zwischenfälle gab es bislang keine: „Die Jungen sind freundlich.“