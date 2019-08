Ex-Teamkollege lässt kein gutes Haar an Ronaldo

„Er war in der Kabine egozentrisch, nicht zu vergleichen mit einem David Beckham, der war viel natürlicher“, sagte der ehemalige Stürmer über den nunmehrigen Juventus-Star gegenüber „Fox Sports Radio“. Zudem erzählt er ensetzt: „Cristiano wollte immer in der Nähe des Spiegels sein. Er hat den ganzen Tag damit verbracht, in einen zu starren.“