„Russischer Bär“ stürmt in den Favoritenkreis

Das würde auch Dominic Thiem bei den US Open gerne tun. Der zuletzt kränkelnde Österreicher trainierte gestern erstmals. In den nächsten Tagen erwarten ihn viele PR-Termine, etwa ein Shooting mit Adidas. „Ich will nicht alles wahrnehmen, nicht zu viel Kraft lassen.“ Damit er ganz sicher zum Auftakt der US Open wieder fit ist.