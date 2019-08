Luke Mockridge sorgt für Eklat bei „Fernsehgarten“

Bei den Proben sei der Comedian nicht erschienen, so die beliebte „Fernsehgarten“-Moderatorin. „Ich denke, er wollte gar nicht, dass wir wissen, was er vorhat.“ Und weiter: „Dass dann ein junger Künstler wagt, vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen - aus welchen Gründen auch immer -, halte ich für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann. Und weil wir im Festivalmodus sind: Shame on you, Luke Mockridge. Never ever again.“