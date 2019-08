Verhängnisvoll

Ohne Vorwarnung? Ganz sicher nicht! Hunde zeigen durch ihr Verhalten – oft kleinste Signale in der Körpersprache –, wenn sie Abstand brauchen oder Angst bekommen. Ein Interview mit „Cesars“ Vorbesitzer zeigt Widersprüche auf: Der Hund sei lieb gewesen, aber: „Er war sehr ängstlich, wollte auch beißen, aber wir haben ihn dann beruhigt oder am Boden fixiert.“ Ein Hund, der von Menschen nicht richtig behandelt wurde, hat also zwei Frauen verletzt und wurde schließlich – auch wegen neurologischer Auffälligkeiten – eingeschläfert. Da es sich um einen American Staffordshire Terrier handelte, erfahren wieder einmal die Listenhunde negative Aufmerksamkeit. Es braucht endlich landesweit Maßnahmen für alle Hundehalter in spe, um ihre Eignung zu überprüfen. Schulungen müssen her! Es kann nicht sein, dass noch ein einziger Hund sein Leben lassen muss, weil der Besitzer nicht mit ihm umzugehen wusste. Den beiden Pflegerinnen von Herzen alles Gute und schnelle Genesung!