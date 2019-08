Drei von vier Schülern bestehen beim „Nachzipf“!

Im ganzen Land wird eifrig gebüffelt

Wer möchte und das nötige Kleingeld hat, setzt auf professionelle Hilfe in einem Lerninstitut – und das offenbar immer häufiger. Denn laut einer Statistik der Arbeiterkammer haben bereits 29 Prozent aller Schüler (fast jeder Dritte) im Vorjahr Unterstützung in Anspruch genommen. „Wir sind auch im August wieder bei allen Terminen sehr gut besucht“, bestätigt Julia Dengel von der IFL-Nachhilfe in Klagenfurt. In welchen Fächern im Sommer der Bedarf am größten ist? „In Mathe und Englisch“, sagt Dengel. Eh klar – möchte man meinen.