Frau fiel beim Klettern in eine Gletscherspalte

Die 33-jährige Oberösterreicherin wollte mit ihrem 40-jährigen deutschen Kletterpartner am Montag gegen 10.55 Uhr im hochalpinen Gebiet der Hochalmspitze (Gemeinde Malta) in die Mehrseillängentour Südpfeiler (Süd Grat) im 5. Schwierigkeitsgrad einsteigen. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich ein Gesteinsblock am Einstieg der Route, welcher das linke Bein der 33-Jährigen einklemmte und sie dadurch etwa einen Meter kopfüber in die Randkluft (Bergschrund) fiel. Sie wurde vom Rettungshubschrauber Martin 1 mittels Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Schwarzach geflogen.