Mädchen (6) und Mann nach Schlammlawine vermisst

Unwetter-Drama in der Schweiz: Eine Schlammlawine hat im Schweiz Kanton Wallis am Sonntag ein Auto mit einem Mann und einem Kind davongerissen. Von dem 37-jährigen Mann aus Genf und dem sechsjährigen Mädchen fehlte einen Tag nach Unglück noch jede Spur, wie die Polizei in Chamoson mitteilte. Die Einsatzkräfte bezeichneten die Überlebenschancen gleich Null.