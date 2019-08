„Höllenritt!“ Mit MotoGP-Legende im Speed-Rausch

31 Grad ist genug an Hitze, möchte man meinen, doch als die Zweirad-Gladiatoren rund um Marc Márquez, Valentino Rossi und Danilo Petrucci beim MotoGP ihre noch heißeren Runden drehten, wurden die rund 90.000 Besucher auf dem Red Bull Ring in Spielberg und auch viele TV-Zuseher einmal mehr ins PS-Fieber versetzt. Was es heißt, sein Leben dem Adrenalin auf dem Asphalt zu widmen, durfte die „Krone“ am eigenen Leib erfahren. Mit Rennfahrer-Legende Randy Mamola, 1981 Grand-Prix-Sieger in Salzburg, schnupperte Redakteurin Marie Leopoldsberger-Pribil in die Welt der Pferdestärken auf zwei Rädern.