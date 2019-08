Ein Drei-Stern-Hotel im Betriebsgebiet geplant

In Steyr schaut man schon in Richtung Landesausstellung 2021. Die Erwartungen sind groß, die Hotellerie bringt sich in Stellung. „Wir wollen das Angebot abrunden“, stellt Wolfgang Schlederer, Geschäftsführer der Er-Sie-Es Bauträger GmbH in Aussicht. Und zwar mit einem modernen Drei-Stern-Hotel im Stadtgut.