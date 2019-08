Auch zweites Rafting-Opfer stammte aus Bayern

Erste Vermutungen wurden am Montagabend von der Polizei bestätigt: Der andere Verunglückte (30) stammte aus Altötting in Bayern. „Die Sportler haben zwar Helme getragen, aber keine Schwimmwesten“, ergänzt Hans Wolfgruber von der Polizei die laufenden Ermittlungen. Die Strecke der Salzachöfen in Golling, wo am Montag das Rafting-Boot gekentert ist, hat schon einigen Wildwassersportlern das Leben gekostet.