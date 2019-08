So liebevoll schwärmt Hasselhoff von seiner Frau

Im Oktober in Österreich

Der Schauspieler kann sich aktuell nicht darüber beschweren, dass er zu wenig zu tun hat, denn ab Oktober können ihn seine Fans im Rahmen seiner Shows auf Österreich-Tour in Innsbruck, Wien und Graz bewundern. Noch dazu kann er sich über die Veröffentlichung seines „Up Against The Wall“-Hörbuchs freuen, das auf Deutsch erschien und dem William Cohn seine Stimme verlieh.