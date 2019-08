Vogel knallt Mädchen direkt gegen den Kopf

Diese Achterbahnfahrt wird die kleine Paige wohl nicht so schnell vergessen. In einem australischen Freizeitpark fuhr sie zusammen mit ihrem Onkel in einer Achterbahn. Dabei wird das Mädchen von einem vorbeifliegenden Vogel getroffen - direkt im Gesicht. Die Kamera des Fahrgeschäfts zeichnet nicht nur die Kollision auf, sondern auch Paiges entsetzten Gesichtsausdruck.