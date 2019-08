Ryanair macht Druck mit polnischen Leihpiloten

Piloten werden über Leihfirma beschäftigt

Die dortige Charter-Tochter Ryanair Sun startet ab Herbst unter der neuen Marke Buzz. Und diese sucht derzeit Piloten für Charter- und Linienflüge - aber nicht direkt, sondern über die polnische Leiharbeitsfirma Warsaw Aviation, heißt es im „Kurier“. Die Kapitäne und Kopiloten docken dort als Selbstständige an und werden an Buzz bzw. möglicherweise auch an Lauda verleast.