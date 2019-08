„Was früher Alufelgen waren, ist heute Ernährung“

Baustellencontainer wurden an der Hinterseite des Marktes aufgestellt. Auf der früheren Geschäftsfläche sind die Arbeiter am Werk. Der provisorische Supermarkt ist seit einem Monat in Betrieb. „Es läuft gut“, sagte Interspar-Österreich-Geschäftsführer Markus Kaser beim Spatenstich für den Neubau in Braunau.