Leser entsetzt:„Tier immer Familienmitglied“

„Ein Hauch besser, als irgendwo an der Autobahn ausgesetzt. Leider wird sich das nie ändern. Man nimmt sich ein Tier und überlegt nicht, was in der Folge auf einen zukommt. Bei uns in der Familie war ein Tier immer ein neues Familienmitglied, auf das auch in manchen Bereichen Rücksicht genommen werden musste. Dafür haben uns es die Hunde und Katzen immer mit ihrer Liebe gedankt.“