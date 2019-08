Islamisches Zentrum rät zu Gewalt gegen Frauen

Nach dem Zitat wird erklärt, dass dieser Vers klar aufzeige, was ein Mann in einer „in Schwierigkeiten steckenden Ehe“ zu tun habe. „Damit ist vor allem das Schlagen im Affekt verboten, was wohl in fast allen Fällen vorkommt. Zudem hat das Schlagen, wie es der Koran beschreibt, nach den Gelehrten eher einen symbolischen Charakter.“