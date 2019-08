Wegen Überfüllung: Aufnahmestop in Tierheimen

Tierheim ist kein Haustierhotel

„Täglich rufen Menschen an, die einen Platz für ihr Tier brauchen. In Oberösterreich geht fast nirgends mehr was, alle sind übervoll“, ist Doris-Nicole Eder von der „Tierengel Austria Tierrettung“ traurig über die Zustände. Erst am Dienstag hatte sie wieder einen dieser Anrufe, der sie besonders ärgert: „Wir fahren am Freitag nach Korsika, können Sie bitte unseren Hund nehmen?“ Auf die Frage, warum sie erst jetzt anrufe und wann sie denn den Urlaub gebucht habe, sagte die Anruferin: Im Februar.