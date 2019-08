Nach WM-Titel: „Aqua“ spielt ab jetzt mit „Stompy“

Millionen-Preisgeld



„Stompy“ erreichte im Einzelbewerb der „Fortnite“-WM den 14. Platz. „Aqua“ belegte den 96. Platz. Für den Weltmeister-Titel im Doppel erhielt David „Aqua“ Wang gemeinsam mit „Nyhrox“ am Samstag ein Preisgeld in der Höhe von drei Millionen Dollar (umgerechnet 2,7 Millionen Euro). Die beiden haben sich in sechs Spielen gegen 49 andere Teams durchgesetzt.