Aufstand gegen Schließung von Polizeiinspektion

„Gegenteil von Bürgernähe“

Währings stellvertretender Bezirksvorsteher Robert Zöchling fordert in einer Aussendung am Mittwoch den Erhalt des Wachzimmers in Gersthof: „Mit dem Wachzimmer Gersthof würde das letzte Wachzimmer außerhalb der Vorortelinie in Wien verschwinden. Es ist nicht nur ein fatales Signal für fehlgeleiteten Sparwillen, sondern auch das Gegenteil von Bürgernähe. Außerdem ist es eine unsinnige Einsparung am tatsächlichen Knotenpunkt zwischen Sicherheitsapparat und BürgerInnen.“