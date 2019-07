Dubai-Prinzessin Haya sucht Schutz wegen Zwangsehe

Zwei Töchter versuchten, zu fliehen

So floh im August 2000 seine Tochter Shamsa Al Maktum von einem seiner Grundstücke in der Grafschaft Surrey im Südosten Englands. Einige Wochen später wurde Shamsa in Cambridge entführt und am nächsten Tag offenbar nach Dubai geflogen. Dort soll sie acht Jahre im Gefängnis verbracht haben. Laut Aussage ihrer Schwester Latifa wird Shamsa seit ihrem Fluchtversuch rund um die Uhr bewacht und mit Medikamenten sediert.