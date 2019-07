Sophie Turners Hündchen in New York überfahren

Seit Mai verheiratet

Der 29-jährige Sänger und die 23-jährige Schauspielerin gaben sich im Mai in einer Wedding Chappel in Las Vegas vor einem Elvis-Imitator das Jawort. Anfang Juli heirateten sie zum zweiten Mal mit einer großen Feier in Frankreich. Beide teilten nach der Hochzeit dasselbe Schwarz-Weiß-Foto von der Zeremonie. Als Kommentar schrieben beide dazu: „Mr and Mrs Jonas“.