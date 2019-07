„Big Brother“ ist der 13. Mann des LASK!

Die Fans stehen im Fußball für den 12. Mann. Doch wenn für den LASK Sonntag die Bundesliga-Saison beginnt, hat der amtierende Vizemeister sogar einen 13.: Big Brother! Der am Trainingsplatz dabei ist. Bei Spielen in Pasching. Und im Europacup in Linz. Weil der LASK nun all diese Anlagen mit Taktik-Kameras ausgestattet hat.