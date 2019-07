Hundehalter wettern gegen Rasselisten in OÖ

In der vergangenen Woche hatte ein Pitbull-Mischling eines 21-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung einen zwölfjährigen Buben angegriffen und schwer verletzt. Es war bereits die zweite Biss-Attacke dieses Hundes. Das Tier wird nach einem Bescheid des Bürgermeisters aus dem Heimatort des Hundebesitzers eingeschläfert. Nach diesem Vorfall kündigten Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und der zuständige Landesrat Wolfgang Klinger (FPÖ) am Montag an, das Hundehaltegesetz verschärfen zu wollen.