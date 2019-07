Erstrunden-Aus für Dennis Novak in Gstaad

Nach erfolgreicher Qualifikation ist für Dennis Novak am Montag in der ersten Runde des ATP-Hauptbewerbs von Gstaad das Aus gekommen. Der 25-jährige Niederösterreicher musste sich dem als Nummer 7 gesetzten Spanier Pablo Andujar nach 1:48 Stunden mit 1:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Novak wird nun kommende Woche beim Generali Open in Kitzbühel am Start sein, wo er eine Wildcard erhalten hat.